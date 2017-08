Météo: un dimanche chaud et sec

La brume et des bancs de brouillard seront localement présents ce dimanche matin. Ensuite, des éclaircies alterneront avec des champs nuageux, mais le temps restera sec.

Il n’y a que dans l’extrême sud du pays qu’une averse pourra localement se produire l’après-midi, éventuellement accompagnée d’un coup de tonnerre. Les maxima varieront entre 22 degrés en Hautes Fagnes et 26 degrés dans le centre. Le vent sera faible dans l’intérieur, faible puis parfois modéré à la côte, généralement de secteur nord-est.

Dimanche soir, le ciel deviendra serein à peu nuageux et les minima seront compris entre 10 degrés en haute Ardenne et 14 ou 15 degrés dans le centre. Le vent sera faible d’est à nord-est.

Lundi, le temps sera sec et bien ensoleillé avec, en cours de journée, quelques nuages. Les maxima seront compris entre 24 degrés en haute Belgique ainsi qu’en bordure de mer et 28 degrés en Campine. Le vent sera faible d’abord de secteur est à sud-est, puis de directions variées.

Mardi, le soleil sera d’abord bien présent. En fin d’après-midi, des nuages se développeront et pourront localement conduire à une averse. Les maxima seront de l’ordre de 27 ou 28 degrés dans le centre. Le vent faible de sud virera au secteur ouest à nord-ouest.

Mercredi, les nuages seront parfois nombreux et localement porteurs d’un peu de pluie ou d’une averse. L’après-midi, l’instabilité augmentera et il faudra alors s’attendre à des averses et des orages.

Jeudi, la nébulosité sera variable à abondante avec des périodes de pluie ou d’averses, voire de l’orage. Les maxima seront proches de 22 ou 23 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de directions variées.

Vendredi et samedi, le temps sera généralement sec avec une nébulosité variable et des maxima voisins de 20 degrés dans le centre du pays.