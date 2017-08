La Gantoise – Anderlecht: Sels sauvé par son poteau, Dendoncker absent (direct, 0-0)

La pression monte à Anderlecht. Avec un bilan de quatre points en quatre rencontres, les Mauves sont déjà à 11 points des deux leaders, à savoir le SC Charleroi et le FC Bruges. Du côté de La Gantoise, le bilan n’est pas plus reluisant (1 sur 12). Dans ces conditions, l’expression « défaite interdite » est plus que jamais d’actualité.

Du côté anderlechtois, Dendoncker ne figurait pas sur la feuille de match. De quoi envisager un départ à Monaco ? L’interrogation reste de mise... Côté sportif, le début de match était marqué par une tentative gantoise repoussée par le poteau de Sels.