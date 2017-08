Pas d'assistance vidéo à La Gantoise – Anderlecht: voici pourquoi

L’assistance vidéo ne fait pas l’unanimité. Plusieurs couacs ont déjà été signalés. Et ce dimanche, un problème technique entre le terrain et le camion qui contient les écrans de visualisation des phases et le matériel adapté a rendu l’utilisation du VAR impossible.

L’arbitre du match La Gantoise – Anderlecht n’a donc pas pu être aidé par la vidéo.