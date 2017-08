Cette fois, c’est officiel ! Le comité central de Wallonie a dévoilé le programme complet des concerts gratuits… S’il n’y a plus de scène au Grognon, il y en aura toujours pour tous les goûts, et toutes les couleurs…

Une grande voix de la chanson française, Patricia Kaas, le fêtard Patrick Sébastien, le groupe belge Suarez ou encore le Dj belge Kid Noize, seront à l’affiche de la programmation musicale des Fêtes de Wallonie qui se dérouleront du 14 au 18 septembre à Namur. « L’affiche se veut riche, variée et éclectique pour satisfaire le plus grand nombre », ont indiqué lundi les programmateurs du groupe RTL-TVi lors de la conférence de presse dédiée à l’événement.

Tout comme l’année passée, les trois scènes musicales principales seront celles de la place d’Armes, de la place Saint-Aubain et du parking des Casernes, en raison des travaux d’aménagement du site de la Confluence entamés en 2016.

Par ailleurs, la place de l’Ange sera le théâtre d’une programmation spéciale « Talents Mint » la journée du dimanche. Du côté de la programmation musicale, les organisateurs ont scindé celle-ci suivant les publics. Pour l’ouverture des festivités, c’est avec le fêtard français Patrick Sébastien que les Wallons et Wallonnes danseront. Le vendredi, Noa Moon et Suarez feront la part belle au pop-rock belge sur la scène du parking des casernes. La soirée du samedi s’adressera notamment aux jeunes avec la présence de Offenbach et Kid Noize tandis que le dimanche sera plus familial avec Patricia Kaas.

Les programmateurs ont également souhaité mettre à l’honneur des artistes désormais reconnus de la scène belge, dont Konoba et Mustii. Au total, une quarantaine de concerts, représentant un budget de 200.000 euros, se dérouleront tout au long du week-end de festivités.

En ce qui concerne les changements de cette année, les fêtes de Wallonie n’accueilleront pas d’invité particulier et ce, dû à une volonté de l’ancien ministre-président du gouvernement wallon, Paul Magnette. « Il n’avait plus envie de convier d’invité. C’est une décision que je regrette et qu’il n’a pas été possible de modifier avec le peu de temps qu’il nous restait entre l’arrivée de M. Borsus et l’ouverture des festivités », a expliqué le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot. « J’ose espérer qu’il s’agira juste d’une année transitoire », a-t-il ajouté.

Place Saint-Aubain

Jeudi 14 septembre

Gérald Genty 19h15

Patrick Sébastien 20h30

Hot for 90’s 22h30

Vendredi 15 septembre

Metropolitan Gallery 19h30

Dario Mars and the Guillotines 20h40

Les Wampas 22h00

Mustii 23h30

Samedi 16 septembre

Mia Lena 18h20

Navii 19h30

Patricia Kaas 20h40

Lady Cover 22h30

Parking des Casernes

Vendredi 15 septembre

Kaptain Oats 19h00

Noa Moon 20h00

Suarez 21h15

Mister Cover 23h00

Samedi 16 septembre

RIVE 18h20

Konoba 19h30

Talisco 21h00

Ofenbach 22h30

Kid Noize Live 00h15

Place d’Armes

Vendredi 15 septembre

TOTM 19h00

Bai Kamara Jr. 20h30

Endz 22h00

Les Juliens 23h30

Samedi 16 septembre

ThomC 19h30

Kings of Edelgran 21h00

Purpleized 22h30

Krakin’Kellys 00h00

Dimanche 17 septembre

David Leo 20h30

Monday Morning Taste 22h15

Lundi 18 septembre

Originam’s 12h30

Odisi 15h30

.fen 17h00

Brasero 18h30

Frenchy Cover 20h30

The Planes 22h30