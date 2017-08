Un supporter du SC Charleroi complètement nu en tribunes pour fêter la victoire des Zèbres (vidéo)

Un 15/15, le retour du fameux « Felice Time » et une place de co-leader à quinze jours de se rendre à Sclessin pour le choc wallon face au Standard : les supporters carolos ont vécu une soirée magique, samedi soir, face à Zulte Waregem.

L’ambiance était donc plus que jamais au beau fixe dans les tribunes du Mambourg et plus particulièrement en T4, où un supporter s’est mis… complètement nu pour célébrer le nouveau succès des Zèbres…