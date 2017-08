Alors que les rencontres face à Gibraltar et en Grèce, qualificatives pour le Mondial 2018, se profilent à l’horizon, Kevin De Bruyne, interrogé par nos confrères d’Eleven Sports, est le premier Diable rouge à avoir évoqué non-sélection de Radja Nainggolan.

« Je crois que Radja joue depuis un an à un très haut niveau à l’AS Rome. Donc, sur ce point, il doit toujours être sélectionné chez les Diables rouges. Nous, on ne sait pas si c’est quelque chose de personnel ou non. C’est le choix de Martinez », a-t-il notamment lancé.

Découvrez la vidéo.