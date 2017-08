Missile envoyé par la Corée Nord: réunion mardi en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, "une menace grave et sans précédent"

Une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur la Corée du Nord se tiendra mardi après-midi à New York à la demande de Tokyo et Washington après le tir d’un missile nord-coréen qui a survolé le Japon, a-t-on appris de sources diplomatiques.

La convocation de cette réunion fait suite à un entretien entre les dirigeants américain et japonais qui ont convenu d’«augmenter la pression sur la Corée du Nord», selon les termes du Premier ministre japonais, Shinzo Abe.

Le 5 août, au terme d’un mois de laborieuses négociations entre Washington et Pékin, premier soutien de la Corée du Nord, le Conseil de sécurité avait adopté à l’unanimité de ses 15 membres une nouvelle série de sanctions sévères à l’encontre de Pyongyang. Elles avaient pour objectif de punir la Corée du Nord après de premiers tirs en juillet de missiles à longue portée par Pyongyang, capables de toucher le territoire américain.

Ces sanctions, visant notamment les exportations nord-coréennes de charbon, de fer et dans le domaine de la pêche, sont censées priver la Corée du Nord d’un milliard de dollars de revenus par an.

Témoignant de l’exaspération de la communauté internationale à l’égard de la Corée du Nord et d’une attitude beaucoup plus ferme de Moscou et de Pékin à l’égard de Pyongyang, la prise de ces sanctions avait été suivie d’une dizaine de jours d’échanges acrimonieux, voire outranciers, entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.

Par ailleurs, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a dénoncé mardi «une menace grave et sans précédent» après le lancement du missile qui a survolé le Japon, un fait sans précédent depuis 2009. «Le tir inacceptable d’un missile au-dessus de notre pays représente une menace grave et sans précédent et nuit considérablement à la paix et la sécurité de la région», a-t-il déclaré à la presse.

C’est la première fois depuis avril 2009 qu’un missile nord-coréen vole dans le territoire aérien japonais. Il a survolé l’archipel japonais à l’est du cap Erimo, à l’extrémité sud-est de l’île Hokkaido.

Le projectile toujours non identifié, qui a été lancé aux petites heures mardi matin depuis Sunon non loin de la capitale Pyongyang, est tombé dans l’océan Pacifique, à 1.180 kilomètres des côtes japonaises après s’être décomposé en trois morceaux. Aucun dégât dans la flotte japonaise n’a été constaté. Le porte-parole du gouvernement japonais, Yoshihide Suga, a cependant qualifié ce nouveau tir d’"acte dangereux problématique».