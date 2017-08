Météo: jusqu'à 31 degrés ce mardi avant l'arrivée des orages

Belga

Le temps sera généralement ensoleillé, sec et chaud mardi, annonce l’Institut royal de météorologie. Au cours de l’après-midi, des champs nuageux traverserons le pays sur l’ouest et le nord-ouest. Les maxima seront compris entre 25° et 27° à la Côte et en Ardenne, et jusque 30°, voire 31° dans le reste du pays.