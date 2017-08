TPMP: découvrez la nouvelle chroniqueuse ultra sexy (photos)

Dans quelques jours, la bande de Cyril Hanouna fait son grand retpur sur C8 et sur PlugRTL. Lundi, une nouvelle chroniqueuse rejoindra TPMP... Cyril Hanouna a visiblement décidé d’incorporer une bonne dose de charme et de glamour en accueillant la blogueuse Yasmine Golotchoglova

Âgée de 21 ans, la belle rousse est une véritable experte de la mode et du maquillage. Ses clichés sur Instagram enflamment la toîle et son charme a visiblement beaucoup d’effets sur les internautes. Reste à voir si elle hypnotisera également les aficionados rassemblés en masse devant leur petit écran... Selon le site « Non Stop Hanouna », qui a dévoilé son arrivée en exclusivité, Yasmine Golotchoglova espère ne pas « décevoir les chroniqueurs et les fanzouzes ». Consciente de la « formidable expérience » que représente son intégration dans le talk-show, elle assure toutefois être très « impatiente de rencontrer la bande »

TPMP démarre l’année... avec un bad buzz

Reste que tout ne démarre pas trop bien pour TPMP. Ainsi, l’émission a dévoilé son nouveau logo sur Twitter. En reprenant la police de caractère utilisée par feu-« Nulle part ailleurs », les graphistes ont dessiné un logotype digne d’une émission de télé-shopping dans les années 90. Bref, c’est vraiment pas terrible et les internautes s’en donnent évidemment à cœur joie. Extraits choisis...

Les chéris voici donc le nouveau logo de #TPMP !

On se retrouve le 4 septembre en direct !! 😉🎉 pic.twitter.com/yyZfYB5Fdf — TPMP (@TPMP) 28 août 2017

C'est moche on est en 2017 on se croirait 30 ans en arrière 🙄 — lilyyyyyyyy (@les_bidous) 28 août 2017

Pour rappel, l’animateur vedette avait annoncé que son émission allait « prendre un virage » à la rentrée et se tourner vers un format plus proche du « Grand Journal » de Canal+, dont il va reprendre le plateau. Affaire à suivre...