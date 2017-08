Météo: voici où et quand les orages et pluies (très) importantes frapperont en premier mercredi

Depuis quelques jours, on le sait : la journée de mercredi sera plus qu’humide, avec des quantité d’eau pouvant aller jusqu’à 35 litres par mètres carré. Et le lendemain, jeudi, ce sera la chute des températures avec l’arrivée d’un courant d’air polaire venu de France.

Mercredi, une zone de précipitations, importantes localement, traînera sur la moitié nord du pays. Dans les autres régions, il fera sec et parfois ensoleillé en début de journée. Au fil des heures, le temps y deviendra toutefois instable avec des averses et un risque d’orage. Ces averses pourraient être accompagnées de grêle dans le sud-est du pays. Les maxima seront par conséquent compris entre 20° à la Côte, 23° dans le centre et 27° dans le nord-est et dans les vallées ardennaises.

Voici en tout cas où l’IRM, et surtout quand, localise les orages. Tenez en compte...

Jeudi, le temps sera assez frais et variable avec d’abord une nébulosité abondante et des périodes de pluies ou d’averses. Les maxima seront compris entre 16° et 20° sous un vent modéré de secteur nord-ouest.

A partir de vendredi, le temps restera frais et variable jusque dimanche, sous des maxima autour de 18°.