De gamin indiscipliné à directeur d'hôtel au Vietnam : la belle histoire de Jonathan, originaire de Frameries

Son lieu de vie fait rêver. Son parcours aussi ! Jonathan Avci, petit gars de Frameries, gamin à la scolarité difficile, est aujourd’hui, à 26 ans, le directeur d’un des plus beaux hôtels de charme du Vietnam.

On surnomme cette région montagneuse du Vietnam d’une spectaculaire beauté, dans la province de Ninh Binh, « la baie d’Halong terrestre ». Le village de Tam Coc, célèbre pour ses grottes mais aussi pour son authenticité, a capté le regard de plus d’un cinéaste. Plusieurs scènes du film « Indochine » y ont été tournées. Dans ce cadre merveilleux se trouve un hôtel de charme, construit dans les rizières à l’imitation des villages tonkinois. Avec une petite surprise à la clef : le directeur, lui, n’a que 26 ans, et il est de Frameries !

