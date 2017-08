Météo: l'orage arrive, accompagné de rafales et de grêles par endroits

Surtout sur l'ouest et le nord-ouest, on prévoit ce matin des averses parfois intenses avec aussi le risque d'orage. Ailleurs, il y aura localement quelques averses orageuses, mais il fera encore généralement sec cet avant-midi. Au cours de l'après-midi, le risque d'averses intenses augmentera partout, avec risque d'orage dans le centre et l'est. Par endroits, ces averses pourraient être accompagnées de grêle et de rafales. Les maxima seront compris entre 20 degrés à la côte, 25 degrés dans le centre et 27 ou 28 degrés en Campine.

En soirée, les averses continueront d’arroser le centre et l’est du pays. Durant la nuit, le temps restera variable, avec des minima qui oscilleront entre 11 et 16 degrés sous un vent généralement modéré qui s’orientera au secteur ouest.

Jeudi, le temps sera plus frais et les nuages se partageront à nouveau le ciel avec des périodes de pluie ou d’averses. Des éclaircies feront toutefois leur apparition à partir de l’ouest. Le mercure chutera à des températures comprises entre 16 et 20 degrés, sous un vent modéré de secteur nord-ouest.

Les jours suivants, le temps restera variable et sensiblement plus frais, avec des températures de l’ordre de 19 ou 20 degrés.