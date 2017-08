Explosion à Bastogne: Quentin, les vêtements en feu, voulait à tout prix sauver son frère jumeau de 18 ans!

Sylvain Cotman

Quentin et Julien. Des jumeaux de 18 ans. Ce sont les deux victimes dont l’état est le plus préoccupant suite à l’explosion de gaz de Bastogne. Gravement brûlés, les deux frères inséparables sont actuellement entre la vie et la mort. Un témoin raconte l’incroyable courage de Quentin, dont la seule préoccupation était son frère…