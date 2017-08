Kris Peeters veut relever le plafond d'indemnisation des bénévoles qui prestent de nuit

Cette institution propose des services de garde de jour et de nuit pour personnes âgées et malades de longue durée.

«L’engagement des gardiens de jour et de nuit bénévoles est impressionnant. Ils allègent la tâche des aidants proches et leur donnent le temps de se reposer», a indiqué Kris Peeters. Mais, «en raison du plafond d’indemnisation des volontaires, les gardiens de nuit ne peuvent accompagner quelqu’un que pendant quelques mois seulement. Nous avons remédié à cette situation», a annoncé le ministre.

Actuellement, un gardien de nuit bénévole reçoit en moyenne une indemnisation de 25 à 30 euros par nuit. Les gardiens de nuit peuvent gagner un montant limité légalement à 1.334 euros non taxés par an et atteignent déjà ce plafond après quelques mois. Une fois cette limite atteinte, il faut trouver un nouveau gardien de nuit pour la personne en situation de dépendance.

«L’accord d’été du gouvernement fédéral prévoit la création du statut dit «semi-agoral», a annoncé Kris Peeters. Cela signifie que les personnes qui travaillent à quatre cinquième temps ou qui sont pensionnées peuvent gagner jusqu’à 6.000 euros non taxés de revenus complémentaires. Le gouvernement a la possibilité de faire relever les gardiens de nuit de ce statut, a annoncé le ministre.

Enfin, Kris Peeters a exprimé son souhait de voir relevé le plafond de 1.334 euros et de le faire passer à 2.500 euros par an.