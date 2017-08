Anderlecht résilie le contrat de Capel, Ganvoula à Malines

Diego Capel n’est plus un joueur du Sporting d’Anderlecht. Le club champion de Belgique l’a communiqué officiellement mercredi sur son site internet en précisant que le contrat de l’Espagnol de 29 ans avait été résilié de commun accord.

Capel était arrivé au Sporting en 2016 en provenance de la Genoa. La saison passée, il a joué 25 matches (2 buts, 4 assists) avec les Mauve et Blanc. L’Espagnol avait déjà communiqué à ce propos mardi soir en diffusant un message aux supporters d’Anderlecht. « J’ai signé à Anderlecht en sachant que cela allait peut-être me permettre de décrocher le premier titre de ma carrière. Je me sens très fier d’avoir ce titre dans mon palmarès, mais ce n’est rien en comparaison avec la fierté et le bonheur, que j’ai ressenti de me sentir aimé par ce que ce grand club a de plus incroyable, ses supporters. C’est pourquoi je me sentirai toujours un des vôtres. »

Silvère Ganvoula (Anderlecht) prêté à Malines

Silvère Ganvoula a été prêté par son club d’Anderlecht à Malines jusqu’à la fin de la saison, a annoncé le club malinois de Jupiler Pro League mercredi.

L’attaquant congolais de 21 ans (1m91) évoluait la saison dernière à Westerlo où il a inscrit 9 buts en 26 rencontres.

Samuel Armenteros (ex-Anderlecht) transféré à Benevento

L’ancien attaquant d’Anderlecht, Samuel Armenteros s’est engagé avec le club de Serie A de Benevento. Le Suédois qui évoluait à Heracles Almelo a signé un contrat de trois ans qui le liera au club promu, a fait savoir le club d’Eredivisie sur son site internet.

Armenteros vient de conclure une saison positive avec Heracles en inscrivant 19 buts en championnat. Le joueur de 27 ans avait porté le maillot d’Anderlecht en 2013 mais était passé plutôt inaperçu (sept matches, un but). Armenteros est en ce moment avec l’équipe nationale suédoise qui doit affronter la Bulgarie et la Biélorussie lors des matches de qualifications pour le Mondial 2018.

« Ce transfert est le couronnement de la très belle saison de Samuel », a déclaré Nico-Jan Hoogma, manager général d’Heracles. « Nous sommes fiers d’envoyer un de nos joueurs dans un grand championnat. »