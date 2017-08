Les contrôles automobiles bruxellois sont fiables, selon un audit

Une petite soixantaine de contrôles inopinés menés par le bureau d’audit externe Amelior ont révélé que les quatre centres bruxellois de contrôle technique automobile sont fiables et travaillent de manière professionnelle. Dans un seul cas, une erreur a été constatée, a annoncé mercredi la Secrétaire d’Etat bruxelloise en charge de la Sécurité routière, Bianca Debaets.

Le recours à des contrôleurs externes à la façon des «mistery shoppers» avait été décidé à la suite de la révélation d’un cas de fraude dans un des centres bruxellois.

Si les centres de contrôle automobile disposent de leur propre système de contrôle interne, un bureau d’audit externe n’en a pas moins soumis 57 véhicules dans les centres de Haren, Schaerbeek, Anderlecht et Forest à un contrôle de qualité. Dix-huit ont été à nouveau contrôlés de A à Z et 38 en partie. Une seule erreur a été constatée et, encore, cette erreur ne portait pas à conséquence par rapport au résultat final du contrôle technique.

Les résultats de ces contrôles externes ont réjoui Bianca Debaets car, selon la Secrétaire d’Etat, «le Bruxellois attend un contrôle automobile juste et fiable». Selon Mme Debaets, seuls quelques membres du personnel du centre en question étaient impliqués dans les cas de fraude qui avaient été mis au jour, tous les autres travailleurs «fournissant du bon travail».

La Secrétaire d’Etat entend poursuivre la concertation avec les centres au sujet d’un meilleur service et souhaite à cet égard examiner la piste d’une automatisation plus poussée des procédures de contrôle.