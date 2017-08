Belgique – Gibraltar (9-0): les Diables rouges font le show et sont à 90 minutes du Mondial en Russie

Dès le coup d’envoi, les Belges se portaient vers l’avant. Une domination constante et de plus en plus intense. La balle ne quittait pas les pieds des Diables rouges qui parvenaient à se procurer plusieurs occasions de but dans le premier quart d’heure de jeu.

Et c’est à la 15e minute que Mertens ouvrait le score. Son centre surprenait le gardien de but de Gibraltar qui commettait une erreur flagrante, offrant ainsi l’ouverture du score aux visités.

Deux minutes plus tard, Meunier tentait sa chance. Sa frappe était déviée par un défenseur avant de rentrer dans les filets.

Puis, à la 20e, Meunier centrait vers Lukaku qui faisait déjà 3-0.

Le plus beau but de la soirée, c’est Witsel qui l’inscrivait d’un geste acrobatique aussi ingénieux que réussi.

Après le 5-0 de Lukaku, l’ancien joueur du Standard était l’auteur d’une vilaine faute synonyme de… carton rouge !

Juste avant la pause, Hazard faisait 6-0. Après la pause, il fallait attendre quelques minutes avant de voir Eden Hazard adresser le ballon à Meunier. Le joueur du PSG alourdissait la marque.

Il inscrivait quasiment dans la foulée son 3e goal de la soirée. Puis, à la 84e et après l’exclusion de Barnett, Lukaku faisait 9-0 sur penalty, score final.

Voilà les Diables à 90 minutes du Mondial en Russie.

Un succès en Grèce et la qualification pour la Coupe du Monde 2018 est en poche.