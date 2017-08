Meunier après Belgique – Gibraltar (9-0): "On s'est fait les dents avant la Grèce"

De retour dans le onze de base après avoir été opéré de la cheville durant l’été, Thomas Meunier a totalement rassuré concernant son état de fraîcheur face à Gibraltar (9-0). Son bilan de la soirée : trois buts et quatre assists !

Thomas Meunier a directement été impliqué dans sept des neuf réalisations belges, ce jeudi soir au stade Maurice Dufrasne face à Gibraltar (9-0). « Près de ma famille, avec nos supporters, c’était important de prester à un bon niveau. Et ce, même face à un tel adversaire. Je suis satisfait de mon match », résumait le Bastognard au micro de nos confrères de la RTBF.

Le latéral du PSG a donc fait le show, à l’instar des Diables qui ne sont plus qu’à un succès de la Coupe du Monde en Russie. Une victoire dimanche en Grèce et la qualification est en poche. « Nous avons bien combiné de mon côté avec Dries Mertens. Quant à Romelu Lukaku, il revenait aussi dans le jeu et réalisait pas mal d’appels de balle. Nous avons su mettre en place un jeu en une touche de balle, sans fioriture. Le tout, sur le côté droit donc. Mais en seconde période, le jeu a basculé quelque peu de l’autre côté ».

La préparation est donc idéale pour le match en Grèce. « On s’est fait les dents. L’objectif à présent, c’est d’aller chercher notre qualification en Grèce. Jouer avec les Diables, c’est une fierté, un honneur. Représenter son pays, c’est quelque chose de spécial. le PSG était en dehors de ma tête. Cela n’empoisonne pas mes pensées ».

Certains Diables avaient quitté la pelouse en fin de partie quand d’autres ont été les rechercher. « Nous avons rappelé tout le monde afin d’en profiter devant notre public et de faire la fête avec nos fans. Il était important que tout le monde participe ».