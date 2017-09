Météo: la rentrée se fera sous un ciel clair, avec des températures fraîches

Pour ce vendredi 1er septembre, il faut s’attendre à un un temps assez frais et variable avec par moments des averses même si la journée débutera avec un temps généralement sec et assez ensoleillé, indique l’IRM. Les maxima seront compris entre 15° ou 16° en Ardenne et 18° à 20° dans les autres régions.

En soirée et durant la nuit de vendredi à samedi, le risque d’averses s’estompera graduellement dans l’intérieur du pays et les éclaircies s’élargiront. Les minima s’échelonneront entre 7° en Hautes Fagnes, 10° ou 11° dans le centre et 12° ou 13° dans la région côtière.

Samedi, après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima seront compris entre 15° et 17° en Haute Belgique et 18° ou 19° ailleurs.

Dimanche, on prévoit d’abord localement quelques bancs de brouillard. En journée, le temps sera généralement sec sous un ciel partiellement nuageux. Les maxima atteindront par endroits les 20°.

Lundi, une zone de précipitations pourrait progresser depuis l’ouest. Les maxima ne dépasseront pas les 19°.

Mardi, périodes nuageuses et éclaircies alterneront et le temps restera probablement sec. Les températures maximales oscilleront entre 17° ou 18° en Haute Ardenne et 25° dans le centre.