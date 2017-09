«Tous ensemble dans les bouchons...»: le syndicat libéral mènera des actions en faveur de la mobilité, lundi

Dans l’accord interprofessionnel (AIP) conclu par le Groupe des 10 en janvier dernier figure un volet sur les défis sociétaux, dont la mobilité. «Pour syndicats et employeurs, le budget généré par les économies réalisées en renonçant à une voiture de société (...) doit encourager l’acquisition d’un vélo ou d’un abonnement de transport en commun», avance le syndicat libéral. Or, le gouvernement fédéral entend lui remplacer, si souhaité par l’employeur et l’employé, les voitures de société par du cash. «Bref, il en a fait une nouvelle forme d’avantage extra-légal sans aucune avancée pour l’environnement ou la mobilité. C’est à tout le moins étrange dans un pays qui croule actuellement sous les embouteillages et l’excès d’émanations de CO2...», déplore le syndicat.

Pour sensibiliser les automobilistes à cette question de société, la CGSLB distribuera lundi des tracts dans six villes (Charleroi, Liège, Bruxelles, Gand, Anvers et Roulers) et mènera également une action en ligne.

Le syndicat espère faire entendre aux gouvernements que la proposition actuelle du fédéral est «insuffisante» puisqu’elle ne s’engage aucunement pour l’environnement et la mobilité. «La CGSLB demande que les gouvernements tiennent pleinement compte des idées et propositions en matière de mobilité des travailleurs.»