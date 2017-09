« Le père des enfants, a été entendu », nous explique Mme Catherine Collignon, au parquet de Liège. « Mais il ne peut, à ce stade, expliquer le geste de son épouse. »

Les circonstances des faits, elles, sont bien plus claires. Quand la police arrive vers 11h à la rue Champ Pillé, elle découvre le père de famille et une voisine dans le salon de la maison. Les trois enfants -deux garçons et une fille- sont grièvement blessés. Jamila, la maman, s’est donné la mort par pendaison dans la cave. C’est un des enfants qui a prévenu son père par SMS : « Papa, viens… ».

> Les enfants (photo) sont maintenant hors de danger.

> Le parquet tente d’en savoir plus sur les motifs de ce geste effroyable.

