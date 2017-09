Roberto Martinez: "Tout le monde est opérationnel pour dimanche en Grèce, même Hazard"

«Ce match en Grèce sera un vrai bon test pour nous», a lancé Martinez. «Les Grecs jouent toujours avec beaucoup d’envie et je pense qu’ils seront moins sur la défensive qu’à Bruxelles (1-1). Nous allons devoir entamer le match avec la bonne attitude, dans une ambiance qui s’annonce chaude. Je ne veux pas viser le match nul, c’est trop risqué. Nous nous déplacerons à Athènes pour gagner.»

Martinez ne pourra pas compter sur Axel Witsel, exclu contre Gibraltar et donc suspendu. «J’ai beaucoup d’options pour le remplacer», a expliqué le sélectionneur national. «Je ne vais pas appeler un joueur supplémentaire car les remplaçants sont prêts. Marouane Fellaini par exemple, pas à 100% ces derniers jours, s’est entraîné normalement ce vendredi matin. Tout le monde est opérationnel pour le match en Grèce, même Eden Hazard. Nous allons cependant observer comment sa cheville va réagir à son retour à la compétition.»

Le coach des Diables s’est montré ravi de voir la période des transferts se terminer. «Ces rumeurs jouent indéniablement un rôle», a-t-il expliqué. «J’ai remarqué que ce vendredi, Divock Origi, Nacer Chadli et Kevin Mirallas (tous écartés de la sélection du match de jeudi contre Gibraltar en raison d’éventuels transferts, ndlr) se sont entraînés avec la concentration nécessaire. Que Chadli et Mirallas restent dans leur équipe respective? Cela ne me pose pas de réel problème. Ils sont maintenant rassurés quant à leur avenir, c’est le principal.»