Grosse nouveauté: la Ville de Bruxelles met en service des bus gratuits pour les amateurs de shopping

Ces 3 bus sont munis d’un toit panoramique et pourront transporter 22 personnes. Ils rouleront le vendredi et le samedi de 11 à 18h00, s’arrêtant à 7 haltes (Dansaert, Saint-Jacques, rue Neuve, F-Grand Place, Place royale, Louise et Sablon) « Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la promotion des quartiers commerçants », a commenté l’échevine.

La ville de Bruxelles a investi 130.000 euros pour le fonctionnement des bus, qui sont gérés par Open Tours et sponsorisés par ING.

L’initiative sera évaluée dans neuf mois, alors que la Région, en collaboration avec la STIB, entend lancer un projet similaire d’ici avril 2018.

En attendant, la fédération du commerce Comeos Bruxelles applaudit des deux mains. « Grâce aux bus, les clients auront l’occasion de découvrir des magasins qu’ils ne connaissaient peut-être pas auparavant », souligne ainsi Charles Petit, l’un de ses responsables. « C’est un pas dans la bonne direction. Les Free Shopping Bus répondent au besoin de dynamisation commerciale dans le centre-ville. Maintenant, il est temps que la Région et la Ville s’attaquent aux problèmes de mobilité et accélèrent la mise en place du piétonnier », ajoute-t-il.