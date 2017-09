Météo: voici le programme des prochains jours

Ce vendredi après-midi, il y aura alternance de périodes ensoleillées et d’averses pouvant être orageuses, indique l’IRM. Les précipitations pourraient être abondantes par endroits. Les maxima se situeront autour de 20°. Le vent sera faible de secteur ouest, virant au secteur nord- nord- ouest au littoral, il deviendra modéré.

Cette nuit, la tendance aux averses s’estompera et les éclaircies deviendront plus larges. Les minima seront de l’ordre de 6° en Hautes-Fagnes, de 10° dans le centre du pays, et de 12° au littoral.

Samedi, après la dissipation de la brume ou du brouillard, la nébulosité sera variable avec des averses pouvant être ponctuées d’un coup de tonnerre. Les maxima se situeront autour de 14° en Hautes-Fagnes, de 18° au littoral, et de 19° ou 20° dans le centre.

Dimanche, après la dissipation de l’éventuelle grisaille matinale, le temps sera ensoleillé. Dans le courant de l’après-midi, les champs nuageux deviendront plus nombreux sur l’ouest. Les maxima seront compris entre 15° et 20°.

Lundi, il y aura un ciel souvent très nuageux avec quelques faibles pluies sur l’ouest, puis graduellement sur l’ensemble du pays. Les maxima seront compris entre 18° et 23°.Mardi, le ciel sera partiellement nuageux et le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 19° et 24°.

Mercredi, le temps deviendra variable avec des averses. Les maxima seront compris entre 18° et 21°. Jeudi, la nébulosité restera variable avec un risque d’averses. Les maxima se situeront entre 15° et 18°.