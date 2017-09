Anderlecht a présenté sa dernière recrue, Josué Sa: «Un rêve de jouer la Ligue des Champions»

Anderlecht a recruté jeudi, lors du dernier jour du mercato, le défenseur Josué Sa, capitaine de Vitoria Guimaraes. « Je voulais faire un pas en avant dans ma carrière. Anderlecht est parfait pour cela », a déclaré, vendredi à Neerpede, le défenseur central portugais, qui s’est engagé pour quatre saisons.

« Je suis à l’aise balle au pied. Je dois cela à ma formation au Sporting Lisbonne. Je peux jouer tant du pied droit que du gauche et j’ai l’habitude de beaucoup parler avec mes équipiers », a raconté Sa, 25 ans.

Le défenseur portugais avoue que les affiches contre le Bayern Munich, le PSG et le Celtic ont été une motivation supplémentaire pour signer avec les Mauve et Blanc. « C’est un rêve de jouer la Ligue des Champions, mais je suis ici surtout car je voulais faire un pas en avant dans ma carrière. C’est un rêve qui se réalise. »

Once again welcome to Robert Beric, who will be wearing jersey number 36, & Josué Sá, our new number 2! 🇵🇹 🇸🇮 👌#RSCA #COYM pic.twitter.com/ESNckaW5F6 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 1 septembre 2017

Sa, qui a indiqué avoir eu le choix entre plusieurs clubs, sera en concurrence avec des valeurs sûres comme Kara Mbodj et Uros Spajic. « Je dois m’adapter à ce club et je ferai ce que le coach me demande », a expliqué le Portugais. « On m’a appris que la compétition belge est difficile. C’est très bon pour mon développement. Anderlecht est une étape vers une compétition du top ? Je viens juste d’arriver, je veux d’abord me montrer en jouant bien », a réagi Sa, qui a opté pour le numéro 2 en référence à la date de naissance de son fils.