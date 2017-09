L’UEFA a ouvert « une enquête formelle sur le Paris Saint-Germain dans le cadre de son suivi des clubs soumis au règlement sur le Fair-play financier (FPF) », a annoncé vendredi l’instance du football européen.

« La Chambre d’enquête de l’Organisme de contrôle financier des clubs de l’UEFA a ouvert une enquête formelle sur le Paris Saint-Germain dans le cadre de son suivi continu des clubs en vertu du règlement sur le Fair-Play Financier (FPF). L’enquête portera sur la conformité du club avec l’exigence de l’équilibre financier, en particulier à la lumière de son activité de transfert récente », a indiqué l’UEFA dans un communiqué.

« Au cours des prochains mois, la Chambre d’enquête de l’Organisme de contrôle financier des clubs de l’UEFA se réunira régulièrement afin d’évaluer soigneusement toute la documentation relative à cette affaire. L’UEFA considère le fair-play financier comme un maillon essentiel de la gouvernance assurant la pérennité financière du football européen de clubs », détaille encore l’Union des associations européennes de football. Mis en place par l’UEFA en 2011, ce mécanisme interdit aux clubs de dépenser chaque année plus qu’ils ne gagnent, sous peine de sanctions. Concrétement, les clubs participant aux compétitions organisées par l’UEFA (Ligue des champions, Europa League) ne peuvent afficher un déficit supérieur à 30 millions d’euros cumulé sur trois exercices. Les sanctions peuvent aller jusqu’à l’exclusion de la Ligue des Champions.

Le PSG a défrayé la chronique cet été avec ses transferts. Le vice-champion de France a recruté le Brésilien Neymar pour 222 millions d’euros, nouveau record du football mondial, et a attiré la pépite française Kylian Mbappé via un montage particulier : le joueur est prêté par Monaco au PSG avec une option d’achat de 180 millions d’euros. Une fois cette option levée, il deviendra le deuxième joueur le plus cher au monde derrière son nouvel équipier. Le club dépensera donc 400 millions d’euros alors qu’au niveau des transferts sortants, il a enregistré les départs définitifs de Blaise Matuidi (Juventus), Serge Aurier (Tottenham) et Jean-Kévin Augustin (Leipzig) et sous forme de prêt de Jese (Stoke City) et Grzegorz Krychowiak (West Bromwich).