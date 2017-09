Egorgés, les trois enfants ont échappé au massacre par un miracle...

Les trois enfants ont été opérés et sont hors de danger.

C’est un miracle si on a échappé à un massacre jeudi matin, rue Champ Pillé à Grâce-Hollogne. Jamila El Fatah, une mère de famille de 43 ans, a tenté d’égorger ses trois enfants Najia (8), Youssef (12) et Jamal (13). Avant de se suicider par pendaison dans la cave de l’habitation. Les raisons de ce geste fou ne sont pas encore déterminées. « Le père de famille a été entendu dans le cadre de l’enquête. Il ne peut, à ce stade, donner d’explication », nous a indiqué Catherine Collignon, magistrate et porte-parole du parquet de Liège.

La famille Moustaine était installée de longue date en Belgique et était appréciée dans son voisinage. Les enfants seront entendus dès que possible. Ils pourront peut-être éclairer un peu mieux les enquêteurs en charge du dossier.

