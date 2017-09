Bruxelles: des costumes prêtés pour les entretiens d'embauche

Bhv

Bien être formé quand on postule pour une offre d’emploi qui nous intéresse, c’est important. Mais l’habillement et le savoir-être représentent, en fait, 70 % de l’impression donnée pendant l’entretien. « La Cravate Solidaire » met à disposition son aide et sa garde-robe de costumes pour augmenter les chances des demandeurs d’emploi.