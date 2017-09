Donald Trump de retour au Texas pour visiter les zones sinistrées et rencontrer les habitants (Vidéo)

Le président américain et la Première dame Melania Trump ont décollé à bord d’Air Force One en début de matinée depuis la base militaire d’Andrews, en banlieue de Washington.

« L’Amérique est avec vous ! », a tweeté le locataire de la Maison Blanche à l’attention des deux Etats du Sud frappés par Harvey, qui a fait au moins 42 morts et causé des dégâts estimés entre 30 et 100 milliards de dollars.

Departing for Texas and Louisiana with @FLOTUS Melania right now @JBA_NAFW. We will see you soon. America is with you! pic.twitter.com/z3bHVdJVPr