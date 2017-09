Burger King veut ouvrir un restaurant... à l'aéroport de Zaventem!

Au contraire, Burger King entame seulement sa croissance. Le restaurant de Namur était le troisième, après Anvers et Charleroi. Le 13 septembre, le premier Burger King ouvrira à Bruxelles (Auderghem), puis il y en aura à Bruges et à Liège, fin 2017, début 2018. Autre projet : un resto à l’aéroport national. « On aura un Burger King à l’aéroport dans les prochains mois », assure M. Derycke de Burger Brands Belgium. « On n’a encore rien de concret, mais on y travaille. (…) Ouvrir à l’aéroport, c’est une obligation, mais pas une priorité. »

Découvrez comment Quick va accentuer son ancrage belge avec ce produit!