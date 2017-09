US Open: David Goffin éliminé en huitième de finale par Andrey Rublev (5-7, 6-7, 3-6)

David Goffin (N.9) a été éliminé au stade des 8es de finale de l’US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l’année, lundi à Flushing Meadows, New York.

David Goffin, 14e joueur du monde, 26 ans, a été battu en trois sets par le jeune Russe de 19 ans, Andrey Rublev, 53e à l’ATP, 7-5, 7-6 (7/5), 6-3 en 2 heures et 4 minutes de jeu.

Le premier set est serré jusqu’à son apogée lors que Rublev décoche deux coups droits bien placés pour prendre le service de Goffin et mener 1 set à 0 (7-5). Le Liégeois réagissait de suite en prenant le service de son adversaire d’entrée de 2e set pour mener 3-0. Andry Rublev recollait pourtant à 4 partout et se montrait le plus solide au jeu décisif pour mener 2 sets à rien (7-6 (7/5)).

Dans le troisième set, c’est le Moscovite qui faisait la course en tête (2-0, 3-1) pour l’emporter 6-3 et s’adjuger une place en quarts de finale.

Rublev sera opposé en quarts de finale au numéro 1 mondial, l’Espagnol Rafael Nadal (N.1), vainqueur de son côté en 8es de finale de l’Ukrainien Alexandr Dolgopolov 6-2, 6-4, 6-1. Le Majorquin retrouve un quart de finale à l’US Open pour la première fois depuis 2013.