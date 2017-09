Cécile, quelques mois seulement après vos débuts à la RTBF, vous voilà désignée nouvelle présentatrice météo de TV5 Monde. Comment avez-vous été choisie ?

Keywall (les studios virtuels installés à Charleroi dans lesquels se tournent la météo de la RTBF et celle de TV5, NdlR) m’a demandé de passer un casting pour TV5. C’était il y a 3 semaines environ. Ils nous ont donné tous les briefings qu’ils font d’habitude avec les météorologues, avec les 7 météos à faire pour TV5… Moi, j’ai fait, lors de l’audition, la météo de l’Amérique du Nord. Ils ont envoyé mon test à TV5 monde qui l’a validé. J’ai attendu deux semaines avant d’avoir la réponse. Du coup, je pensais que c’était mort. (rires) J’avais déjà cru ça avant d’être prise à la RTBF…

Vous commencez le 1 er octobre sur TV5. Êtes-vous prête ?

Là, je suis en formation. Car il y a sept météos différentes à faire pour TV5, en fonction des continents etc. C’est un véritable survol du monde… mais très rapide. 2 minutes 30 environ. Lors du casting, j’ai trouvé ça rude, parce que ça va vite. En cirant certains endroits, je ne savais pas où j’étais ! (rires) Me voilà donc partie pour potasser toute la géographie du monde entier et ressortir mes livres scolaires ! C’est différent aussi parce qu’il faut connaître d’autres phénomènes naturels, différents de ceux qu’on rencontre en Belgique. Il y a des volcans, des ouragans, des tempêtes, des pluies… Mais je suis hypercontente ! Et puis, ça me fait voyager moi aussi. Et j’adore ça !

Découvrez la suite de l’interview dans nos éditions digitales