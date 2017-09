Durant 10 jours, deux familles du nord du pays ont été sans nouvelle de leur fille respective. Les deux adolescentes avaient disparu après une fête dans une ville de Flandre-Occidentale. Ce n’est qu’une semaine et demie plus tard qu’elles ont été retrouvées, sous l’emprise de la drogue, à 80 kilomètres de chez elles.

C’est un inquiétant fait divers qui fait le Une des différents journaux du nord du pays ce mercredi. En toute discrétion, Child Focus, la police et les autorités ont tenté, durant 10 jours, de retrouver la trace de deux adolescentes qui avaient disparu après une fête organisée dans une ville de Flandre-Occidentale. Très vite, la crainte que les deux jeunes filles, très influençables, soient tombées dans les mains de proxénètes pour adolescentes a été évoquée, car les deux jeunes filles avaient déjà été approchées plus tôt dans l’année, rapporte la Gazet van Antwerpen.

Finalement, les deux adolescentes ont été retrouvées dix jours plus tard, lundi soir, par la police, dans un appartement d’Anvers, à 80 kilomètres de chez elles. Elles étaient sous l’influence de la drogue. Elles avaient probablement été emmenées par des proxénètes, « mais nous ne saurons peut-être jamais ce qu’il s’est réellement passé », a expliqué un couple de parents à nos confrères.

Ces derniers aimeraient que les ravisseurs soient attrapés et punis. En début d’années, les parents avaient déjà porté plainte auprès de la police au sujet de personnes suspectes qui avaient approchés leurs filles : « Nous ne doutons pas que les recherches de Child Focus et de la police ont été dures, mais tout cela ne serait pas arrivé si on nous avait pris au sérieux plus tôt ».

Heureusement, tout s’est donc bien terminé dans ce cas-ci. Mais l’affaire risque de faire grand bruit au nord du pays.