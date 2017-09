Un jeune Malinois a piraté plusieurs compagnies aériennes et acquis des dizaines de billets d'avion gratuitement

L’information de la VRT est confirmée par le parquet d’Anvers. C’est la compagnie belge Brussels Airlines qui a tiré la sonnette d’alarme mais d’autres compagnies, comme American Airlines et Lufthansa, auraient également été victimes des agissements du jeune homme.

Le Malinois était déjà actif comme pirate informatique alors qu’il était mineur. Il avait alors piraté le système informatique du complexe cinéma Utopolis – devenu depuis UGC – afin d’obtenir tous les tickets d’une salle ce qui lui a permis de visionner le film seul avec un ami.

Cette fois encore, le jeune adulte aurait utilisé ses talents de hacker pour son usage personnel, afin de voyager gratuitement mais aussi pour le frisson, tous les billets piratés n’ayant pas été utilisés.

Après une plainte émise par Brussels Airlines, l’individu a été interpellé et arrêté sur suspicion de menace informatique et piratage externe. Lors d’une perquisition, les enquêteurs ont saisi des ordinateurs et portables. Le suspect comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil. A la fin du mois, il doit également répondre devant le tribunal de faits similaires qui ont lésé Lufthansa.