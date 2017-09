L'ouragan Irma a touché l'île de Barbuda dans les Caraïbes (vidéo)

Écoles et administrations fermées, populations du littoral évacuées: les Petites Antilles sont placées en alerte maximale alors qu’Irma approche. L’ouragan passé en catégorie 5, pourrait ensuite toucher Haïti et la Floride.

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a exprimé la «plus forte inquiétude» du gouvernement pour Saint-Martin et Saint-Barthélémy, où des habitants ont refusé de se mettre «à l’abri» avant l’arrivée de l’ouragan Irma. «S’il y a un message qu’on peut encore passer, c’est de se protéger un maximum et d’écouter les conseils et les consignes qui ont été donnés», a déclaré la ministre à l’issue d’une réunion à la cellule de crise à Paris. Selon son entourage, «7.000 personnes» ont refusé de se mettre à l’abri.

Irma est devenue mardi «un ouragan extrêmement dangereux» de catégorie 5, soit le maximum de l’échelle qui mesure ces phénomènes, a annoncé le Centre américain des ouragans.

L’ouragan poursuit encore son renforcement avec des rafales de vent atteignant les 360 km/h à l’approche du nord des Petites Antilles, indique Météo France.