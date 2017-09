Homme abattu à Forest: un juge d'instruction saisi pour assassinat (vidéo)

La victime et un témoin sont sortis peu après minuit d’un café de la place Saint-Denis et se sont rendus à pied vers le parking de l’abbaye pour récupérer leur voiture. La victime est entrée dans le véhicule, a été abattue par deux hommes qui ont tiré deux coups de feu, et est décédée sur place. Selon le témoin, les auteurs ont pris la fuite par le parc de l’abbaye de Forest.

Le juge d’instruction a été saisi pour assassinat et est descendu sur les lieux avec le parquet, le laboratoire de la police fédérale, le médecin légiste et l’expert balistique. D’après une source proche de l’enquête, l’assassinat pourrait être un règlement de compte dans le milieu albanais.