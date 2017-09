Alors que les recherches se poursuivent et s’intensifient pour retrouver la petite Maëlys, disparue il y a 10 jours lors d’un mariage, les proches du suspect, écroué pour « enlèvement et séquestration », continuent de prendre sa défense.

Nos confrères du Parisien ont ainsi contacté la meilleure amie du suspect. C’est chez elle que l’homme de 34 ans est venu se réfugier entre la sortie de sa garde à vue vendredi, et sa nouvelle interpellation dimanche matin. Elle est donc l’une des rares personnes à l’avoir croisé : « Naturellement, c’est chez moi qu’il est venu se réfugier lorsqu’il a été libéré », explique la jeune femme au quotidien français.

Pour justifier pourquoi il a nettoyé scrupuleusement sa voiture au lendemain du mariage, la jeune femme a une explication toute simple : « Avec les autres gars de la bande, ils sont fous de voiture. Nous, les filles, on se moque d’eux. Ils sont capables de disserter un moment sur la meilleure cire pour carrosserie ou le produit miracle pour nettoyer des jantes alu… ». D’autant plus que, selon elle, il allait vendre son véhicule et avait un acheteur potentiel.

C’est lorsqu’elle a été confrontée aux preuves concernant les traces ADN de la fillette, retrouvée dans cette voiture, que la jeune femme a commencé à douter : « Nous sommes déjà effondrés. Mais s’il a fait ça… Je ne sais plus. C’est vrai que tout l’accuse. Je veux croire qu’il est la victime d’une terrible scoumoune. Ou alors, je ne sais pas ce qu’il pourrait lui avoir pris. Peut-être un terrible accident, par exemple en reculant, et une crise de panique qui lui aurait alors fait péter les plombs. Mais faire sciemment du mal à un enfant, non, je ne peux imaginer que le Nordahl que je connais ait fait ça… ».

On est toujours sans nouvelle de la petite Maëlys, 9 ans, disparue il y a dix jours lors d’un mariage au Pont-de-Beauvoisin (Isère).