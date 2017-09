Moqué par Christophe Bourdon, Benjamin Maréchal riposte!

Rédaction en ligne

Quelques jours seulement dans la vie d’un Benjamin Maréchal devenu papa : il n’en fallait pas plus pour inspirer un des « snipers » de la RTBF, Christophe Bourdon. Depuis la naissance du petit Harry, l’animateur radio le plus écouté de Belgique publie chaque jour – vidéo à l’appui – dans les éditions de Sudpresse son carnet de « papa débutant ». Des récits souvent drôles et légers qui ne sont pas sans rappeler de nombreux souvenirs à beaucoup d’entre nous… Et des tranches de vie que Benjamin Maréchal n’avait certainement pas devinées aussi inspirantes pour certains de ses collègues du service public.