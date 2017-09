Les personnes d'origine étrangère moins bien traitées dans les commerces

Le mémoire est celui d’une étudiante en sociologie, Dounia Bourabain. Celle-ci a organisé l’an dernier 602 tests pratiques dans 301 magasins à Bruxelles, Malines, Anvers et Louvain. Lors de ces tests, une personne se rendait dans le magasin et y faisait un tour avant de demander au vendeur un vêtement dans une autre taille. Une demi-heure plus tard, une autre personne était envoyée dans le même magasin et répétait ce procédé.

Les résultats montrent que ce sont principalement les hommes d’origine maghrébine qui sont traités différemment. Une fois sur cinq, ces derniers se sentent aussi étroitement surveillés dès leur entrée dans le magasin. La différence de traitement est légèrement moins marquée lorsqu’il s’agit de femmes.

Les tests dévoilent par ailleurs que cette discrimination est moindre dans les boutiques de luxe.

« Mon travail démontre noir sur blanc combien le genre et l’ethnicité conditionnent la manière de penser », commente Dounia Bourabain.

« Il va de soi que les commerçants doivent s’engager sur le plan de la diversité : le client est roi », a commenté mercredi la secrétaire d’État à l’Égalité des chances, Zuhal Demir. Celle-ci a d’ailleurs invité l’étudiante en sociologie et son promoteur pour une discussion. « Mener une telle enquête est positif : cela incite à la réflexion », estime Zuhal Demir.