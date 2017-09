Selon l’entraîneur de Manchester United, le prix dépensé pour le Belge aurait pu être deux fois plus élevé à la fin du mercato.

Manchester United a réalisé un mercato estival plutôt précoce en attirant des joueurs tels que Romelu Lukaku, Nemanja Matic ou encore Victor Lindelof durant la première partie de l’été. Une aubaine financière, selon José Mourinho. Le transfert du Brésilien Neymar Jr au Paris Saint-Germain, pour un montant de près de 222 millions d’euros, a « bouleversé le marché des transferts », estime mercredi le manager portugais dans les colonnes du ’Times’.

« Je pense que nous avons été particulièrement intelligents dans nos démarches », a déclaré Mourinho à propos de la politique de transfert des Red Devils cet été. « Habituellement, la dernière partie du mercato est moins chère, mais cette saison, après le départ de Neymar, tout a changé », a-t-il poursuivi en référence au prix exorbitant déboursé par le PSG pour attirer le prodige brésilien dans ses rangs.

« Si Lukaku avait été acheté le 31 août, on aurait dû le payer 150 millions de livres (165 millions d’euros). Neymar a bouleversé le marché des transferts. En fin de mercato, Lukaku et Matic auraient coûté plus de 200 millions de livres (220 millions d’euros). Nous avons donc fait une belle opération financière », a conclu le Portugais de 54 ans.

Cet été, Romelu Lukaku a été transféré à Manchester United en provenance d’Everton pour un montant minimum de 85 millions d’euros, auquel s’ajoutent près de 17 millions de bonus. Il est ainsi devenu le plus gros transfert jamais réalisé entre deux clubs anglais.