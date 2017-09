Un des meurtriers du Tubizien Majid déjà dehors!

C’est avec stupeur que la famille du Tubizien Majid a dû apprendre l’information. Mohamed C., condamné à 21 ans de prison pour la mort de Majid Bouhamza, a quitté la prison de Jamioulx mardi soir, nous révèlent nos confrères de la DH ce matin. Majid Bouhamza, 27 ans, avait été abattu d’une balle dans la tête le 27 janvier 2015 alors qu’il jouait tranquillement à la PlayStation dans la maison de son frère, absent. Cinq individus s’étaient introduits dans l’habitation et l’avaient bâillonné avant de le tuer d’une balle dans la tête. En mars dernier, les cinq individus avaient été reconnus coupables de vol avec violence avec la circonstance aggravante de meurtre. Le tribunal a alors prononcé des peines d’emprisonnement de 25 ans à l’encontre de Paulin B., 17 ans contre Jonathan T., 24 ans contre Nathanaël Y., 21 ans contre Mohamed C. et 19 ans contre Pape F. Tous ont décidé de faire appel. La décision sera prise en décembre à Bruxelles. En attendant, l’avocat de Mohamed C., Fabian Lauvaux, a invoqué le délai déraisonnable avant qu’une décision ne soit prise. Il a finalement obtenu la remise en liberté sous bracelet électronique de son client en attendant le jugement.