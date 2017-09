Ouragan Irma: pas d'indications alarmantes pour les 2.000 Belges enregistrés dans la région, Cuba évacue 10.000 touristes

«Pour les Belges qui sont en voyage sur place, les tour-opérateurs ont déjà pris des initiatives de les déplacer vers d’autres hôtels», a précisé le ministre. Le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères avait aussi déconseillé aux Belges de se rendre dans les zones touchées par cet ouragan, dans les Caraïbes.

«Pour l’instant, nous n’avons pas d’indications alarmantes sur quelque concitoyen que ce soit, mais c’est évidemment beaucoup trop tôt pour avoir une idée précise», a poursuivi Didier Reynders.

De même, aucune demande d’aide n’est encore parvenue à la Belgique, mais un volontaire de B-FAST, l’équipe d’intervention mobile d’urgence, a été sélectionné par l’ONU pour l’équipe qui interviendra dans les régions sinistrées.

1,2 millions de gens impactés dans la région

Quelque 1,2 million de personnes ont d’ores et déjà été affectées par l’ouragan Irma, un nombre qui pourrait grimper à 26 millions, a annoncé jeudi la Croix-Rouge, faisant état d’un bilan de dix morts.

«Nos pires craintes concernent Barbuda et d’autres endroits» dévastés par l’ouragan qui a transformé les îles caribéennes de Barbuda et Saint-Martin en champs de ruines, a déclaré Walter Cotte, directeur pour les Amérique de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

L’ouragan «pourrait avoir déjà affecté un nombre estimé à 1,2 million de personnes et constitue une menace sérieuse pour des millions d’autres», a souligné la fédération.

En République Dominicaine, à Haïti et à Cuba, un «nombre estimé à 26 millions de personnes pourraient être exposées à des vents destructeurs et des pluies torrentielles», s’est alarmée l’organisation basée à Genève. «Au moins dix personnes sont considérées comme ayant été tuées» par l’ouragan au cours des dernières 36 heures, a ajouté le communiqué.

Une première aide d’urgence de 600.000 francs suisses (631.000 dollars, 525.000 euros) a été dégagée pour participer aux efforts destinés à préserver la population en prévision de l’arrivée de l’ouragan en République Dominicaine et à Haïti, menacés par la tempête, selon la Croix-Rouge.

Cuba: près de 10.000 touristes évacués

En prévision de l’arrivée de l’ouragan Irma, la défense civile cubaine a relevé jeudi le niveau d’alerte dans sept provinces du centre et de l’est du pays, où près de 10.000 touristes étrangers ont déjà été placés en lieu-sûr.

L’Etat-major de la Défense civile, toujours très réactif face aux intempéries, a déclaré la «phase d’alarme» dans les provinces orientales de Guantanamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguin, Las Tunas, et centrales de Camagüey et Ciego de Avila.

La «phase d’alarme» prévoit notamment l’interdiction totale de la circulation et la coupure préventive des réseaux électriques. Les agences de l’Etat ont notamment reçu pour instruction d’"augmenter les mesures de sécurité pour limiter les mouvements de personnes et de véhicules et d’autres activités pouvant mettre des vies en danger».

Par ailleurs, la «phase d’alerte» a été maintenue à Villa Clara (centre) et élargie aux provinces voisines de Sancti Spiritus, Cienfuegos et Matanzas.

La région de La Havane et ses plus de deux millions d’habitants, qui pourrait être épargnée par les rafales les plus violentes, a pour l’heure été maintenue «en phase informative».

Dans les zones touristiques les plus menacées, notamment les «Cayos» ("îlots», ndlr) de la partie nord, nord-est du pays, plusieurs milliers de touristes étrangers ont été évacués, a annoncé le ministère du Tourisme.

A Cayo Coco, Cayo Guillermo et Cayo Santa Maria, célèbres pour leurs plages de sable blanc, plus de 6.000 vacanciers ont été déplacés vers la station balnéaire de Varadero et La Havane, a priori situées hors de la zone de danger. Dans la province de Camagüey, également riche en installations hôtelières, plus de 2.400 touristes ont également été évacués vers l’intérieur de l’île.

Ces «touristes, dont 60% de Canadiens (...) sont totalement à l’abri, ils ont été placés dans des installations préparées» pour les recevoir, a déclaré aux médias d’Etat le ministre du Tourisme Manuel Marrero, précisant que «les accès aux zones touristiques les plus vulnérables avaient été fermés».

Evacuation obligatoire des zones côtières en Géorgie

Le gouverneur de Géorgie a ordonné jeudi l’évacuation obligatoire des zones côtières de cet Etat du sud-est des Etats-Unis, à partir de samedi à l’approche du puissant ouragan Irma.

Tout le comté de Chatham, soit près de 300.000 habitants dont la plupart vivent dans la ville touristique de Savannah, ainsi que le reste de la zone côtière seront sous le coup de cet ordre obligatoire d’évacuer à partir de samedi pour faire face aux possibles marées de tempête, gonflées par l’ouragan, a indiqué le gouverneur, Nathan Deal, annonçant en même temps qu’il mobilisait 5.000 membres de la garde nationale.