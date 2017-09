Maëlys: pourquoi sa disparition est un cas particulier

Un peu moins de deux semaines après sa disparition, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver la fillette de 9 ans. Et à chaque information au sujet de la jeune fille, les internautes retiennent leur souffle. Il faut dire que si cette affaire prend une telle ampleur, c’est parce qu’elle a un caractère particulier.

Si la disparition de Maëlys jouit d’une telle couverture médiatique, ce n’est pas pour n’importe quelle raison. En France, 49.000 enfants disparaissent chaque année. Et pourtant, peu de ces cas sont médiatisés, contrairement à l’affaire de la fillette de 9 ans.

Plusieurs éléments expliquent ce phénomène. Pour Anne Larcher, présidente du CFPE Enfants disparus, l’affaire Maëlys est bel et bien un cas rare. C’est du moins ce qu’elle affirme dans les colonnes du Huffington Post. « Souvent, les disparitions ce sont des petits qui s’égarent et qu’on retrouve rapidement », explique-t-elle. « Mais l’immense majorité des personnes sur les fichiers de disparus, ce sont des fugueurs ».

Quand on enlève ces cas-là, il restait, en 2015, 405 « disparitions inquiétantes », en France. C’est ainsi qu’a été qualifié le cas de Maëlys dans les premières heures. Mais cette fois plus que les autres, les circonstances de la disparition de Maëlys font de cette affaire un cas unique : « La disparition a eu lieu lors d’un événement festif, un mariage, c’était un coup de tonnerre dans un ciel serein, on se projette facilement », explique Anne Larcher. Sans oublier le fait qu’elle n’a que 9 ans…