En décembre 2015, le prix est passé à 2.000 euros. «Depuis ce moment, nous avons observé une baisse significative du nombre de demandes de telles plaques alors que l’intérêt n’a pas baissé. Alors qu’auparavant, le nombre de demandes fluctuait entre 360 et 740 par mois, il a chuté depuis décembre 2015 et oscille depuis lors entre 100 et 200 par mois», a expliqué le ministre.

Le pic maximal du nombre de demandes avait été atteint en avril 2014, avec 979 demandes. En mai 2017, 130 demandes étaient enregistrées. «Devant ce constat, le prix étant sans doute un des freins à l’acquisition d’une plaque personnalisée, j’ai proposé d’en revenir au prix initial», a précisé le ministre.

Un arrêté royal sera publié dans les mois qui viennent.