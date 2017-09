Suivez Anderlecht - Lokeren: menés à la pause, les Mauves pataugent (direct, 1-2)

Anderlecht et Lokeren ont le coup d'envoi de la sixième journée de la Jupiler Pro League.

Les Mauves avaient l'occasion de reprendre confiance après un début de saison difficile (5 sur 15). Et ce à quelques jours d'un déplacement au Bayern Munich en ouverture de la Ligue des Champions. Mais, sans Sven Kums, non repris par René Weiler. En face, Lokeren a retrouvé des couleurs depuis le retour de Peter Maes sur le banc de touche, avec deux victoires.

Après seulement trois minutes de jeu, la défense waaslandienne était déjà prise à froid. Sans marquage et à la limite du hors-jeu, Onyekuru s’en allait ouvrir le score d’un tir croisé. À peine le temps pour Anderlecht de savourer ce début de match que les Mauves déchantaient dans la foulée. Miric était à la conclusion d’une double occasion visiteuse. Les Mauves semblent avoir pris un coup sur la tête et ne parviennent plus à dévelloper leur jeu. C’est même Lokeren qui prenait la mainmise du match. Et la sentence allait tomber : une superbe frappe du gauche de Skulason trompait un Boeckx trop statique. Mené à la pause, Anderlecht doit impérativement réagir.