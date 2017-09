Teodorczyk délivre les Mauves en toute fin de match (3-2)

Pour éviter une crise qui couvait depuis quelques temps au Parc Astrid, les Mauves se devaient de s’imposer contre Lokeren. Avec ette victoire 3-2, ils sont assuré l’essentiel, mais ont souffert pendant une grand partie du match.

Après seulement trois minutes de jeu, la défense waaslandienne était déjà prise à froid. Sans marquage et à la limite du hors-jeu, Onyekuru s’en allait ouvrir le score d’un tir croisé. À peine le temps pour Anderlecht de savourer ce début de match que les Mauves déchantaient dans la foulée. Miric était à la conclusion d’une double occasion visiteuse. Les Mauves semblent avoir pris un coup sur la tête et ne parviennent plus à dévelloper leur jeu. C’est même Lokeren qui prenait la mainmise du match. Et la sentence allait tomber : une superbe frappe du gauche de Skulason trompait un Boeckx trop statique. Mené à la pause, Anderlecht devait impérativement réagir.

Et c’est ce qu’ils ont fait en seconde période. Dominants dans le jeu pendant une grande partie du deuxième acte, Anderlecht tardait à se montrer efficace. Le club bruxellois a finalement émergé en fin de partie. D’abord par Onyekuru, puis ensuite par Teodorczyk. Les Mauves ont eu chaud, mais ce succès leur permet d’enfin lancer leur championnat. Il était temps, avant de se déplacer au Bayern Munich, dans le cadre de la Ligue des Champions.