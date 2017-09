Patrice Steffen, pompier volontaire de Waimes, décède en Allemagne suite à un accident de travail

C.B. & B.B.

Triste nouvelle pour la population waimeraise. Patrice Steffen, mécanicien indépendant et bien connu dans la commune pour son engagement depuis des années dans le corps des pompiers volontaires, est décédé tragiquement suite à un accident de travail le 4 septembre dernier à Würselen en Allemagne, non loin d’Aix-la-Chapelle. Il était décrit comme un homme très travailleur, fort investi à Waimes et particulièrement apprécié de tous.