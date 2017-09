La voiture a fini sa course entre les arbres

Les faits se sont déroulés vendredi, vers 19h50, le long de la chaussée de la Sucrerie à Antoing. L’accident s’est produit le long de la voie express, qui relie Gaurain (Tournai) et Hollain (Brunehaut), peu après le site de la sucrerie de Fontenoy (Antoing).

Alors qu’il se dirigeait vers Hollain, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule entre les deux sorties permettant d’accéder à la ville d’Antoing. La voiture a terminé sa course contre un arbre. Les services de secours d’Antoing et de Tournai ont dépêché sur les lieux un SMUR, une ambulance et un véhicule de balisage. A l’arrivée des urgentistes, le conducteur était déjà décédé. Il s’agit d’un homme âgé de 34 ans.

Seule à bord de son véhicule, la victime est seule en cause. La pluie, tombée en abondance dans la région d’Antoing en début de soirée, pourrait-être à l’origine de ce drame de la route. L’accident a été constaté par les hommes de la police spéciale des autoroutes de Péruwelz.

Photos : Bernard Libert