Le sous-sol wallon est un véritable gruyère, et cela suscite souvent des images impressionnantes!

Le sous-sol de Bruxelles, et de toute la Wallonie, en général, est très varié et peut causer des éboulements : carrières de marbre, de craie, mines de plomb, de zinc ou puits de phosphate, on a fait le point sur le sous-sol wallon et les risques liés aux différentes matières qui se trouvent sous nos pieds.

« On note qu’il y a des trous de 4 à 5 mètres de diamètre, qui se forment tous les 3-4 ans », explique Daniel Pacyna, du service géologique wallon .

==> Son exposé détaillé

> La Société wallonne de distribution d’eau (SWDE) connaît bien la problématique de l’effondrement du sol vécue à Bruxelles. C’est en effet ce qui pourrait se passer en Wallonie où les 40.000km de canalisations présentent également des risques de rupture !

> Concernant Bruxelles, Vivaqua attend les demandes d’indemnisation…

> Il n’est pas rare que des voitures se fassent engloutir par ces sols fragiles. Et si c’était votre cas ?

