Le parquet de Bruxelles tient à nuancer les faits. « Au moment où l’homme a été interpellé, on ne savait pas que la victime était blessée, ni que les coups avaient été violents », explique la porte-parole du parquet Ine Van Wymersch. « Nous allons bien poursuivre cette personne devant le tribunal correctionnel. »

L’incident s’est déroulé le 28 août, en début de journée. Un agent qui venait d’arriver au commissariat de police situé près de la Grand-Place, a été sollicité par un homme qui lui a demandé un briquet. Quand l’agent lui a répondu qu’il ne fumait pas, l’homme est devenu agressif et lui a donné un coup de poing. L’agresseur s’est enfui mais a pu être intercepté plus tard par une patrouille, en compagnie d’une autre personne. Ces deux Français, de 26 et 29 ans, ont été mis à la disposition du parquet mais ont été libérés après audition.

Pour le SNPS, il est scandaleux que les deux hommes n’aient pas été placés sous mandat d’arrêt, mais pour le parquet, il n’y avait pas suffisamment d’éléments probants.

« À ce moment-là, le parquet n’était pas informé qu’il s’agissait d’un coup de poing, ni que l’agent concerné avait été blessé », précise la porte-parole du parquet. « Les images de l’agression n’avaient pas encore été analysées. Si nous avions eu ces informations, nous aurions pu poursuivre directement les deux hommes. Mais le fait qu’aucun mandat d’arrêt n’ait été délivré ne signifie pas qu’ils ne seront pas poursuivis. Les suspects comparaîtront devant le tribunal correctionnel. »